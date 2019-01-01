Арум сообщил, когда Пакьяо завершит карьеру

До завершения карьеры Пакьяо проведет три боя.

Промоутер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо Боб Арум заявил, что его филиппинец завершит карьеру в 2019 году, но перед этим еще проведет три боя.

"Мэнни до его ухода из профессионального бокса проведет еще три боя. Первый поединок запланирован на конец 2018 года, а еще два боя пройдут в 2019 году. Кто будет соперником в ближайшем бою, пока неизвестно, но рассматриваются кандидатуры Амира Хана, Теренса Кроуфорда и Василия Ломаченко", - заявил Арум в интервью Manila Bulletin.

Ранее сообщалось, что Амир Хан заявил, что Ломаченко еще рано встречаться с Мэнни Пакьяо.

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