Тайсон Фьюри признался, что ему тяжело настроиться на "мешков".

Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри в интервью TalkSport объяснил, почему у него не получается быть серьезным.

"Я по жизни шоумен. И даже когда я клятвенно обещаю не устраивать в ринге цирковое представление, то никаких гарантий дать не могу. Это врожденное. Я не специально. Ну, например, захочется мне опустить руки и боксировать так... Или немного пообщаться с толпой... Ну или увижу какую-то красотку в рингсайде... Как же я могу пройти мимо? Это все шоу Тайсона Фьюри. Я творю в ринге, что хочу.

А что вы хотели? Чтобы я серьезно воспринимал всех тех бомжей, с которыми мне приходится боксировать? Я — лучший боксер мира. Ну не могу я воспринимать всерьез всяких мешков. Джошуа и Уайлдер? Я им обоим дам люлей. Даже по два раза. Просто для того, чтобы доказать, что они — никакущие. Допускаю, кто-то мне не верит. Говорит, да этот Фьюри — псих, ненормальный. Но просто я понимаю, насколько хорош. Я — лучший супертяж в мире, лучше меня никогда никого не было", — то ли всерьез, то ли шутит экс-чемпион.

Напомним, 18 августа в Белфасте Фьюри предстоит боксировать с Франческо Пьянетой. Ожидается, что после победы Фьюри объявит о поединке с Уайлдером.

Ранее Фьюри заявил, что "навалял бы Уайлдеру даже бесплатно".

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