Хан: Ломаченко мал для боя с Пакьяо

Экс-чемпион мира считает Мэнни Пакьяо фаворитом боя с украинцем.

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мыслями относительно возможного противостояния чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко и чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

"У Пакьяо гораздо больше опыта в профессионалах. К тому же на его стороне габариты и мощь, так что фаворитом для меня является Мэнни. Ломаченко мал для поединка с Пакьяо. Но если бы бой прошёл в первом полусреднем весе, то интриги было бы больше, потому что это уже не категория Мэнни.

Конечно, бой может пройти и в промежуточном весе, к примеру, в 145 фунтах, но для Ломаченко это все равно будет сложно. Но я не вижу вариантов, при которых Пакьяо спустится в первый полусредний вес", - сказал Хан.

Ранее была анонсирована дата следующего боя Пакьяо

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