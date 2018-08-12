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Кличко - Льюис: Шатерникова назвала возможную дату реванша

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Сейчас выясняется форма боксеров, чтобы определить формат боя.
Леннокс Льюис и Виталий Кличко
Леннокс Льюис и Виталий Кличко

Выставочный поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом может пройти в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта 2 октября. Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эфире Радио НВ.

"Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы по этому поединку, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг напротив друга.

Сейчас выясняем у обоих, кто в какой форме, для того, чтобы определить количество раундов в этом бою", - заявила Шатерникова.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко вернется в ринг для боя с Ленноксом Льюисом. Британец уже подтвердил свой приезд в Киев.

Во время проведения конгресса WBC в Киев также прибудут известные в боксерском мире личности: Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.

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Теги: бокс, Виталий Кличко, WBC, Леннокс Льюис
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Комментариев (1)
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ANDREICH    12.08.2018, 13:53
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ANDREICH
Ленокс дай Віталі по рилу що ціну за проїзд підвищив
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