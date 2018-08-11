Головкин: Альварес — один из самых грязных соперников в моей карьере

Казахстанец рассказал о своем отношении к сопернику.

Геннадий Головкин рассказал, как относится к своему сопернику Саулю Альваресу, с которым проведет бой 15 сентября.

"Канело один из самых грязных и неприятных соперников в моей карьере. Мой план на бой с ним? Я просто буду делать свою работу. Мне ничего не нужно менять, это Альваресу нужно изменить практически все. Посмотрите, что произойдет 15 сентября, все будет достаточно ясно. Ничьи не будет, кто-то обязательно должен будет победить. Мы с Саулем исповедуем разные стили ведения поединка, и, надеюсь, это поможет нам завершить бой досрочно.

Что касается ударной мощи Альвареса, то сложно говорить об этом через год после первого боя с ним. Но могу сказать, что он не обладает тяжелым ударом", — цитирует Головкина Boxingnews24.

Ранее Альварес заявил, что с первых минут будет стараться нокаутировать Головкина.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!