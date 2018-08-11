Альварес: Буду работать с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина

Боксер поделился ожиданиями от боя с Головкиным.

Сауль Альварес намерен победить Геннадия Головкина нокаутом, о чем он заявил в интервью BoxingScene.

"Я включусь в работу с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина. Геннадий говорит, что он выходит на ринг не ради денег, но те, кто говорит так, делают это именно ради финансовой выгоды. Что касается обвинений Головкина в мой адрес относительно допинга, то меня это совсем не раздражает. Атлетическая комиссия штата Невада знает, что запрещённые вещества попали в мой организм случайно. У Головкина же всегда будут сомнения, потому что он всегда будет настроен ко мне негативно", — сказал Альварес.

Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе во время вечера профессионального бокса.

Ранее Абель Санчес заявил, что Альваресу нужно вести себя агрессивнее в ринге, а также заверил в победе Геннадия Головкина.

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