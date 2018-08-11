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Альварес: Буду работать с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина

Комментариев: 3
Боксер поделился ожиданиями от боя с Головкиным.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Сауль Альварес намерен победить Геннадия Головкина нокаутом, о чем он заявил в интервью BoxingScene.

"Я включусь в работу с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина. Геннадий говорит, что он выходит на ринг не ради денег, но те, кто говорит так, делают это именно ради финансовой выгоды. Что касается обвинений Головкина в мой адрес относительно допинга, то меня это совсем не раздражает. Атлетическая комиссия штата Невада знает, что запрещённые вещества попали в мой организм случайно. У Головкина же всегда будут сомнения, потому что он всегда будет настроен ко мне негативно", — сказал Альварес.

Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе во время вечера профессионального бокса.

Ранее Абель Санчес заявил, что Альваресу нужно вести себя агрессивнее в ринге, а также заверил в победе Геннадия Головкина. 

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс, Лас-Вегас
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.08.2018, 21:05
Оценка:  0
гость
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гость  (аноним)  11.08.2018, 20:30
Оценка:  0
гость
Пиzдит как Троцкий, он снова будет бегать двенадцать раундов, этот скунсов сын много раз наeбывал зрителей!
ВоблаВологда  (аноним)  11.08.2018, 19:37
Оценка:  0
ВоблаВологда
Надеюсь, нокаут будет ярким. ГГГ упадет))))).
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