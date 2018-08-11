Тренер Уорда все еще готов к сотрудничеству с Ковалевым

Вирджил Хантер в очередной раз выразил желание поработать с российским боксером Сергеем Ковалевым.

Бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорда Вирджил Хантер ранее уже заявлял о том, что он готов начать сотрудничество с другим бывшим чемпионом – Сергеем Ковалевым.

Теперь же, после поражения от Элейдера Альвареса, специалист рассказал, что по-прежнему открыт для этой возможности.

"Без всяких сомнений, я все еще готов начать работу с Ковалевым. Если поступит предложение я его тщательно изучу, ведь это вызов для меня. Сергей же получит шанс восстановить репутацию. Он все еще хороший боец, который может снова стать чемпионом мира, но многое будет зависеть от его желания. Что касается поражения Сергея от Альвареса, то я не могу сказать, что он выглядел старым и проигрывал весь бой. Элейдеру удалось поймать нужный момент", – рассказал Хантер в интервью, размещенном на YouTube-канале FightHype.

Ранее глава WBO заявил, что Сергей Ковалев может победить любого в полутяжелом весе.

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