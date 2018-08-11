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WBN: Ломаченко – лучший боксер в легком весе, Усик – в тяжелом

Комментариев: 1
Еще один украинец попал в топ-5 своего дивизиона.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
K2 Promotions

Редакция авторитетного портала World Boxing News обновила рейтинги во всех весовых категориях.

По мнению сайта, чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко является лучшим боксером в своем дивизионе.

1. Василий Ломаченко
2. Хорхе Линарес
3. Джервонта Дэвис
4. Рэй Бельтран
5. Роберт Истер

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик возглавил свой дивизион.

1. Александр Усик
2. Майрис Бриедис
3. Мурат Гассиев
4. Кшиштоф Гловацки
5. Максим Власов

Еще один представитель Украины Артем Далакян, обладающий поясом WBA в наилегчайшем весе, попал в топ-5 своего дивизиона.

1. Косэй Танака
2. Морути Мталане
3. Шо Кимура
4. Артем Далакян
5. Кристофер Росалес

Ранее сообщалось о том, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии BWAA.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Артем Далакян
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Поветкин  (аноним)  11.08.2018, 18:34
Оценка:  0
Поветкин
Я тоже лучший, в рейтинге мешков. Понял, да ?
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