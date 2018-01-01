Надеемся, что Альварес будет кушать морковку, чтобы не провалить еще один допинг-тест – промоутер

Промоутер Геннадия Головкина заявил, что среди мексиканцев есть много поклонников казахстанца.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) WBC и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер предложил Саулю Альваресу есть морковку, чтобы во второй раз не провалить допинг-тест.

"Я получаю много сообщений от мексиканских болельщиков с просьбой: "Пожалуйста, нокаутируйте Сауля Альвареса". Канело очень популярен у мексиканцев, но и Головкин имеет огромную поддержку мексиканских фанов. Мы увидим это 15 сентября, у него будет большая поддержка на День Независимости Мексики.

Допинг-тест Альвареса? Мы надеемся, что Канело будет кушать морковку, потому что нам не нужен провал допинг-теста еще раз", – сказал Леффлер комментарии ES News.

Также промоутер рассказал о тактике, которую изберет Головкин.

"Боксеров стали уважать еще больше после первого боя. Канело предсказывает нокаут, а Головкин не передаст бой в руки судей. Думаю, вы увидите, как Геннадий начнет раньше, чем в первом бою. Обычно ему нужно два раунда, чтобы прочувствовать оппонента, после этого он включается. В этот раз он не даст шанса судьям повлиять на результат боя. Он выйдет очень агрессивным. Канело критиковали за стиль и счет поединка. В этот раз, под давлением, он, возможно, будет более агрессивным, чем в прошлый раз, и возможно будет пытаться выиграть нокаутом", – подытожил Леффлер.

Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Ранее Абель Санчес заявил, что Альваресу нужно вести себя агрессивнее в ринге, а также заверил в победе Геннадия Головкина.

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