Леффлер – о выставочном бое Кличко – Льюис: Мы не знаем, чем это закончится

Промоутер Том Леффлер рассказал о выставочном поединке между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом в рамках конвенции WBC в Киеве.

Известный промоутер Том Леффлер рассказал о выставочном реванше между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, который состоится в рамках 56-го ежегодного Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

"Бой должен быть выставочный, но, когда соревновательный дух возьмет верх, мы не знаем, чем это закончится.

У них был прекрасный поединок. Нужно уважать обоих за это. Жаль, что мы не увидели их рематч. Виталий сейчас мэр Киева, он управляет городом, у него ежедневно большие бои. Я очень его уважаю", – сказал Леффлер в комментарии EsNews.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко вернется в ринг для боя с Ленноксом Льюисом. Британец уже подтвердил свой приезд в Киев.

Во время проведения конгресса WBC в Киев также прибудут известные в боксерском мире личности: Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.

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