Альварес: Головкину выгодно, когда оппоненты стоят столбом перед ним и ждут удара

Сауль Альварес и Геннадий Головкин продолжают обмениваться словесными ударами о боксерском стиле.

Мексиканец Сауль Альварес ответил чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC и IBO Геннадию Головкину. Команда казахстанца провоцирует Канело показать открытый бокс в бою-реванше.

"Мексиканский стиль – это не то, что они исповедуют. Не знаю, откуда они взяли эту чушь. Они реально считают, что мексиканский стиль – это лютый замес, обмен ударами пока кто-то не упадет. Это не так. Все дело в том, что Головкину выгодно, когда оппоненты стоят столбом перед ним и ждут удара. Я же дрался с лучшими, научился приспосабливаться к стилю оппонента. Умение приспособиться к сопернику и победить – вот это и есть мексиканский стиль", – приводит слова Альвареса vringe.com.

Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Ранее Абель Санчес заявил, что Альваресу нужно вести себя агрессивнее в ринге, а также заверил в победе Геннадия Головкина.

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