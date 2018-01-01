Головкин: Альварес грязный боец, который использует допинг

Геннадий Головкин ответил Саулю Альваресу о изменении своего стиля.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадий Головкин ответил Саулю Альваресу, который заявил, что казахстанец не будет менять свой стиль введения боя.

"Он грязный боец, который использует допинг, да еще и упрекает в этом других. Это подло.

У нас с ним разные манеры ведения боя. Возможно, он считает свой стиль боксом в классическом его проявлении, но мой стиль совершенно иной. Надеюсь, он выйдет на бой с тактикой, которая позволит нам покончить с этим как можно скорее.

Это ему нужно делать корректировки, а не мне. Я не думаю о том, что он собирается делать. Я сконцентрирован на том, что предстоит сделать мне", – приводит слова Головкина BoxingScene.

Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Ранее Абель Санчес заверил, что его подопечный победит Сауля Альвареса.

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