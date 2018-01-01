Абель Санчес: Головкин победил Альвареса в первом бою и сделает это еще раз
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что его подопечный выйдет победителем после боя-ревашна с Саулем Альваресом.
"Головкин очень сосредоточен. Он победил Альвареса в первом бою и сделает то же самое во второй встрече. Лучший завоюет победу. Я думаю, что для Альвареса будет лучше, если он будет вести поединок агрессивно. На него оказывается давление, чтобы он делал что-то такое, чего не было в первой встрече. Если он прибавит в атаке, то зрители увидят на ринге боксёров, которые могут бить друг друга.
Что касается отмены боя в мае, то я никогда не был зол на Канело, я был зол на обстоятельства, которые поставили нас в такое положение. Как бы то ни было, сейчас нам нужно продолжать подготовку и постараться выиграть бой наилучшим образом", – приводит слова Санчеса BoxingScene.
Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Ранее Канело заявил, что Геннадий Головкин не покажет ничего нового и у него есть рецепт успеха против казахстанца.
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