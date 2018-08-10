Красюк: Благодаря Анатолию Ломаченко мы были уверены в своей победе до конца 12-го раунда

Александр Красюк рассказал о задаче Александра Усика на бой с Муратом Гассиевым.

Менеджер Александр Красюк рассказал, о чем просил Анатолий Ломаченко Александра Усика перед боем с Муратом Гассиевым в финале WBSS.

"Бой выглядел односторонним, однако так только казалось. В течение одной десятой секунды определялся ход поединка. Если бы Усик остался перед Гассиевым еще на мгновение после его атак, встреча могла бы легко пройти по другому сценарию.

Гассиев – признанный панчер, но чтобы нанести удар, вы должны стартовать с удобной позиции. Усик заканчивал свои маневры постоянными шагами, чем заблокировал работу Гассиева, не давая ему возможности загрузить свою "пушку".

Эти самые маневры и были задачей, которую поставил выдающийся профессор Анатолий Ломаченко. Благодаря ему мы были уверены в нашей победе от старта тренировочного лагеря и до конца 12-го раунда", – сказал Красюк в комментарии BoxingScene.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева по очкам.

Ранее Александр Красюк назвал ориентировочную дату боя Александра Усика и Тони Беллью.

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