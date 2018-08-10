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Лебедев: Если Усик останется в своем весе, то буду драться с ним за пояса

Комментариев: 3
Россиянин ищет для себя титульный поединок.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
mmasport.ru

Чемпион WBA “в отпуске” Денис Лебедев заявил, что если его ближайший бой пройдет успешно, то следующим шагом станет поединок за пояса Александра Усика.

“Если 7-го сентября все сложится удачно, то после этого логичным будет провести титульный бой. Я – чемпион в отпуске и могу стать обязательным претендентом на пояса Александра Усика. Так что, если он останется в своем весе, то буду драться с ним. Рано или поздно, ему все равно придется защищать свои титулы, что бы их удержать.

Если же с Усиком договориться не удастся, то буду искать другие варианты. Со мной давно ищет встречи Бейбут Шуменов. Карьеру завершать я точно не собираюсь, интересные бои еще будут”,- приводит слова Лебедева sport-express.ru.

Ранее Лебедев уже заявлял, что победитель WBSS должен будет выйти с ним на ринг.

Отметим, что следующий соперник Усика – Тони Беллью, также хочет провести бой в крузервейте, чтобы забрать себе все пояса.

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Теги: бокс, Денис Лебедев, Александр Усик
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Комментариев (3)
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ВоблаВологда  (аноним)  10.08.2018, 16:02
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Опохмелись, дружок. Какие пояса ?
Каверин  (аноним)  10.08.2018, 15:53
Оценка:  +2
Каверин
Уйди, уё бище инопланетное! Тебя дети боятся!
apollon    10.08.2018, 15:40
Оценка:  +1
apollon
С гасиевым реванш проведи потом будешь расказывтаь про пояса... ты мире бокса на сегодня уже старичек-середнячек... А Усик бест фром зе бест... ты ему нафиг не всрался!
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