Уайлдер: Боя с Джошуа в апреле не будет

Деонтей Уайлдер дерзко высказался в адрес своего потенциального соперника.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер что его бой с Энтони Джошуа, назначенный на апрель 2019 года, не состоится.

"Джошуа может не переживать относительно 13 апреля 2019 года, потому что боя с ним не будет. Все дело в том, что Энтони и его команда не хотят драться со мной. Ну что ж, в таком случае они могут работать по своим планам, а я буду заниматься своими делами, если направленный им контракт на бой, подписанный с моей стороны, они проигнорировали, — значит, поединка не будет. Рано или поздно Джошуа нокаутируют, а для боя со мной Энтони надо отрастить яйца, и пока этого не случилось", — цитирует Уайлдера Boxingscene.

Ранее Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

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