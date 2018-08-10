Хэй после завершения карьеры решил стать игроком в покер

Боксер примет участие в международном покерном турнире.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй заявил о желании профессионально заняться игрой в покер.

В следующем году спортсмен решил принять участие в турнире Goliath poker tournament в Ковентри.

"Я пришел в мир покера из мира бокса, и, главное, осознать, что я буду очень плох на первых порах, все будут играть лучше, чем я. В спорте иногда для победы достаточно быть здоровее и сильнее, но моя физическая форма мне не поможет.

Сейчас я не знаю правил покера, но я могу учиться у лучших и быстро прогрессировать. Я хочу появиться на турнире уверенным в своих силах и победить", — передает слова Хэя Allboxing.

Ранее сообщалось, что Неймар занял шестое место на крупном турнире по покеру.

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