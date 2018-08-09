Альварес записал ролик для Головкина
Канело показал, как тренируется перед реваншем.
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес опубликовал видео для чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
В ролике, опубликованном в Instagram, Альварес отрабатывает свои удары.
"Я иду за тобой", - подписал мексиканец видео, обратившись к GGG.
Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
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