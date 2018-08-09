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Альварес записал ролик для Головкина

Комментариев: 1
Канело показал, как тренируется перед реваншем.
Сауль Альварес
Сауль Альварес

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес опубликовал видео для чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

В ролике, опубликованном в Instagram, Альварес отрабатывает свои удары.

"Я иду за тобой", - подписал мексиканец видео, обратившись к GGG.

 

I’m coming for you 😈👊🏻🔥 #sept15 #teamcanelo #canelovsggg2

Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.08.2018, 09:04
Оценка:  0
гость
с таким задержками перед ударом он ни в кого не попадет будет месить воздух
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