Глава Showtime: Мы очень близки к соглашению по бою Уайлдер – Фьюри

Стивен Эспиноза рассказал о шансах организовать мега-бой в супертяжелом весе.

Глава Showtime Sports Стивен Эспиноза подтверждил завершение переговоров о поединке за пояс WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

"Мы очень, очень близки. Пока ничего не подписано, но все очень, очень близко. Я не знаю, 95 или 99 процентов, но очень, очень близко.

Я думаю, что бой будет показан в PPV вместе с другим поединком. Я еще не знаю кто выступит в этом же шоу, но это будет то, что не разочарует фанатов", - заявил Эспиноза.

Ранее Фьюри заявил, что "навалял бы Уайлдеру даже бесплатно".

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