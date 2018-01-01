Переключиться на мобильную версию

Глава Showtime: Мы очень близки к соглашению по бою Уайлдер – Фьюри

Комментариев: 0
Стивен Эспиноза рассказал о шансах организовать мега-бой в супертяжелом весе.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри

Глава Showtime Sports Стивен Эспиноза подтверждил завершение переговоров о поединке за пояс WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

"Мы очень, очень близки. Пока ничего не подписано, но все очень, очень близко. Я не знаю, 95 или 99 процентов, но очень, очень близко.

Я думаю, что бой будет показан в PPV вместе с другим поединком. Я еще не знаю кто выступит в этом же шоу, но это будет то, что не разочарует фанатов", - заявил Эспиноза.

Ранее Фьюри заявил, что "навалял бы Уайлдеру даже бесплатно".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь