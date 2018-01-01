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Ортис: Поражение от Уайлдера – словно нож в моем сердце

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Луис Ортис призвал Деонтея Уайлдера дать ему бой-реванш.
Луис Ортис в первом бою с Деонтеем Уайлдером
Луис Ортис в первом бою с Деонтеем Уайлдером
Getty Images

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Луис Ортис, который потерпел поражение в поединке с обладателем титула по версии WBC Деонтеем Уайлдером, призвал последнего согласиться провести с ним бой-реванш в ближайшее время.

"Я больше десяти раз пересмотрел тот бой, минута за минутой, в котором потерпел поражение от Деонтея. Сейчас, когда я проанализировал все свои ошибки и при каких обстоятельствах они были сделаны, я готов к реваншу с Уайлдером. Это поражение – словно нож в моем сердце, оно не дает мне покоя и я очень жду возможности вновь выйти на ринг и доказать всем, включая самого себя, что я могу проводить поединки совсем на другом уровне", – сказал кубинец в интервью Bad Left Hook.

На нашем сайте вы можете посмотреть полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, реванш
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