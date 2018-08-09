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Льюис: Уайлдеру будет непросто с Фьюри

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Экс- боксер считает, что Тайсон может стать ночным кошмаром для любого.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал возможный бой Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри, который возвращается на ринг.

"Уайлдеру будет непросто с Фьюри, если он согласится на этот бой. Тайсон высокий, у него длинные руки, он подвижен на ринге и все делает его достаточно сложным боксером с точки зрения нанесения по нему точных ударов. Особенно ярко это продемонстрировал Владимир Кличко, так что Деонтея я бы предостерег от поспешных решений. Я называю Фьюри Boogy Man потому что знаю — Тайсон может стать ночным кошмаром для любого", — цитирует Льюиса Daily Mail.

Ранее Фьюри заявил, что "навалял бы Уайлдеру даже бесплатно".

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Теги: Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  09.08.2018, 16:24
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ВоблаВологда
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