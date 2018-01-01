Усик и Ломаченко в перерыве от рыбалки поупражнялись в синхронных прыжках в воду
Александр Усик и Василий Ломаченко вместе проводят время на отдыхе.
Украинские чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко восстанавливаются после своих боев и вместе проводят время.
Боксеры в перерыве от рыбалки решили отработать синхронные прыжки в воду. Похоже, что и в этом виде спорта Усик и Ломаченко могли бы преуспеть. А вот Эгис Климас, менеджер обоих боксеров, не решился прыгнуть вместе со своими клиентами, стоя в сторонке и снимая прыжок на телефон.
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