Тренер Гарсии: Думаю, Майки выберет бой с Ломаченко вместо Спенса

Бой с Пакьяо также не является приоритетным.

Известный американский тренер Роберт Гарсия рассказал, что его брат Майки выберет бой с украинцем Василием Ломаченко, а не с чемпионом в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

“Я слышал, люди хотят видеть бой с Пакьяо, но большинство всё же хочет увидеть Майки в бою с Ломаченко. Это хотят увидеть все. Думаю, сам Майки выберет именно этот вариант.

Я полагаю, этот бой соберет огромную сумму, действительно большие деньги. Этот поединок даст и Ломаченко, и Майки самые большие гонорары в их карьерах. Я не знаю, почему украинец не говорит со своим промоутером об организации этого поединка.

Лично мне бы очень понравился этот бой. Ломаченко умен, он адский боец. Василий очень терпеливый, не теряет голову, двигается в разные стороны, выбрасывает множество ударов, при этом у него крепкая защита. Лома заставляет бойцов сдаваться. Но не думаю, что также будет с Майки. Гарсия очень терпеливый, очень спокойный. Это будет очень интересный поединок”, - приводит слова Роберта Гарсии ESNews.

Касательно возможного боя Ломаченко против Гарсии также высказался легендарный Флойд Мейвезер.

Напомним, Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии BWAA.

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