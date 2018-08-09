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Лебедев узнал дату своего возвращения

Комментариев: 1
Экс-чемпион вернется в сентябре в Челябинске.
Денис Лебедев
Денис Лебедев

Экс-чемпион мира, а ныне обладатель статуса "чемпион в отпуске" по версии WBA в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев вернется на ринг 7 сентября в Челябинске.

С кем будет драться Лебедев 7 сентября, пока не известно, но обещают соперника из топ-15 мирового рейтинга WBA.

Напомним, что до этого Дениса видели в ринге в июле прошлого года, когда он победил по очкам австралийца Марка Флэнегана.

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Теги: Денис Лебедев, бокс
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  09.08.2018, 12:24
Оценка:  0
ВоблаВологда
Отряхнули от пыли, проветрили от нафталина чучело лебедя... Зачем, во имя чего ? Очередной раз схлопотать в клюв ?
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