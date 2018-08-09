Лебедев узнал дату своего возвращения

Экс-чемпион вернется в сентябре в Челябинске.

Экс-чемпион мира, а ныне обладатель статуса "чемпион в отпуске" по версии WBA в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев вернется на ринг 7 сентября в Челябинске.

С кем будет драться Лебедев 7 сентября, пока не известно, но обещают соперника из топ-15 мирового рейтинга WBA.

Напомним, что до этого Дениса видели в ринге в июле прошлого года, когда он победил по очкам австралийца Марка Флэнегана.

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