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Сондерс - Андраде: стала известна дата боя

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Сондерс впервые в карьере проведет бой в США.
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерс

Стали известны дата и место проведения боя между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом и его обязательным претендентом в лице американца Деметриусом Андраде.

По словам британского промоутера Эдди Хирна из Matchroom Boxing, который недавно подписал контракт с Андраде, их бой состоится 20 октября на TD Arena в Бостоне (штат Массачусетс, США). На кону поединке будет стоять титул WBO, принадлежащий Сондерсу.

Для Сондреса этот поединок станет дебютным на территории США. В своем последнем бою он победил экс-чемпиона IBF в среднем весе Давида Ламье в Канаде, и эта встреча стала первой, которую он провел не в Британии.

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Теги: Билли Джо Сондерс, Деметриус Андраде, бокс
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