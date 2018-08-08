Вся карьера Владимира Кличко в одной цифре

Владимир Кличко пробыл в статусе чемпиона мира 12 лет.

Украинец Владимир Кличко дольше всех в супертяжелом весе находился в статусе чемпиона мира – 12 лет (4 382 дня).

На второй позиции рейтинга находится американец Джо Луис, который владел титулами чемпиона 11 лет, 8 месяцев и 8 дней. Тройку замыкает Мохаммед Али – 9 лет, 5 месяцев и 5 дней.

Также отметим, что старший брат Владимира Виталий Кличко расположился на 5-й строчке списка. На его счету 7 лет, 5 месяце и 28 дней пребывания в статусе чемпиона мира.

Напомним, что Кличко в последнем бою уступил Энтони Джошуа, а 3-го августа 2017 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Кличко будет помогать Джошуа готовится к бою с Александром Поветкиным.

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По материалам klitschko-brothers.com