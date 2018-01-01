Альварес – о бое с Головкиным: Геннадий не покажет ничего нового

Сауль Альварес знает, за счет чего можно победить Геннадия Головкина.

Мексиканец Сауль Альварес накануне реванша с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBO Геннадием Головкиным рассказал, как собирается победить казахстанца.

"Предыдущий бой с Геннадием дал нам все необходимое для разработки стратегии на матч-реванш. Нам не нужно ничего менять и стоит лишь добавить чуть больше ударов в каждом раунде, чтобы снять все вопросы о судьбе победы в бою. Мы ориентируемся на стиль Головкина и знаем, что он не покажет ничего нового. Соперник не собирается меняться и будет делать все то же самое, что и до этого. Даже если Геннадий попытается изменить стиль, то, когда ситуация будет сложной, Головкин вернется к прежнему стилю", – сказал Альварес в комментарии BoxingScene.

Напомним, что первый бой состоялся 16-го сентября 2017 года и завершился вничью. Реванш запланирован на 15-е сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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