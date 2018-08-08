Паркер: Мне говорят – завершить карьеру, но Кличко проигрывал пять раз, Льюис – два

Джозеф Паркер не собирается завершать карьеру после двух поражений кряду.

Новозеландский экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что не планирует завершать карьеру после двух поражений кряду, а также вспомнил о неудачах Владимира Кличко и Леннокса Льюиса.

"Многие говорят, что мне лучше сдаться и закончить карьеру. Однако мне всего лишь 26 лет и я проиграл дважды. Считаю, что это не конец света, ведь я продолжаю учиться.

Вспомните экс-чемпионов в тяжелом весе. Владимир Кличко проигрывал пять раз, а Леннокс Льюис – дважды. Они побывали в нокаутах. Тем не менее, им никто не говорил, что они должны уйти.

Конечно, у всех разное мнение, но иногда людям нужна поддержка. Я зол и мотивирован. Хочу быть чемпионом мира снова", – сказал Паркер в комментарии ESPN.

Напомним, что сперва Паркер уступил Джошуа по очкам, лишившись титула WBO. Также недавно Джозеф единогласным решением судей оказался слабее Уайта.

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