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Паркер: Мне говорят – завершить карьеру, но Кличко проигрывал пять раз, Льюис – два

Комментариев: 2
Джозеф Паркер не собирается завершать карьеру после двух поражений кряду.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Новозеландский экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что не планирует завершать карьеру после двух поражений кряду, а также вспомнил о неудачах Владимира Кличко и Леннокса Льюиса.

"Многие говорят, что мне лучше сдаться и закончить карьеру. Однако мне всего лишь 26 лет и я проиграл дважды. Считаю, что это не конец света, ведь я продолжаю учиться.

Вспомните экс-чемпионов в тяжелом весе. Владимир Кличко проигрывал пять раз, а Леннокс Льюис – дважды. Они побывали в нокаутах. Тем не менее, им никто не говорил, что они должны уйти.  

Конечно, у всех разное мнение, но иногда людям нужна поддержка. Я зол и мотивирован. Хочу быть чемпионом мира снова", – сказал Паркер в комментарии ESPN.

Напомним, что сперва Паркер уступил Джошуа по очкам, лишившись титула WBO. Также недавно Джозеф единогласным решением судей оказался слабее Уайта.

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Теги: бокс, Джозеф Паркер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.08.2018, 16:57
Оценка:  0
гость
Ну а из Паркера какой Кличко и тем более Льюис, про что он там бормочет?
ВоблаВологда  (аноним)  08.08.2018, 16:27
Оценка:  0
ВоблаВологда
Пора завершать.
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