Фюри: Я бы навалял Уайлдеру даже бесплатно

Британец в очередной раз решил напомнить о себе.

Тайсон Фьюри решил в очередной раз подогреть интерес публики к его поединку против американского чемпиона Деонтея Уайлдера. И это при том, что его ближайшим соперником является Франческо Пьянета.

“Знаете, можно всю жизнь сидеть дома и ждать, пока тебе принесут очередных соперников и, возможно, пояса. Я ведь тоже мог бы сидеть в Манчестере, продавать по 20 тысяч билетов и боксировать против каких-то мальчишек. Но это слишком легко. Порой, стоит выходить за рамки комфорта, чтобы достичь чего-то большего.

Мне куда больше нравится чувствовать себя Джеймсом Бондом. Проникнуть на вражескую территорию, навести там шороху, и умчаться домой победителем.

Я уже так делал. Вражеская территория, 50 тысяч немцев, а я просто забрал у Кличко титулы и отправился обратно в Англию. Именно это я собираюсь сделать с очередным болваном Уайлдером. Он бросил мне вызов. Но я вам не Джошуа. Я бы навалял ему даже бесплатно”,- приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее Фьюри заявил, что в бою против него Кличко выглядел не лучше Сефери.

А его соперник, Деонтей Уайлдер, сказал, что, по его мнению, бой с Фьюри лучше, чем с Джошуа.

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