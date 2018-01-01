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Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии BWAA

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Другой украинский боксер Александр Усик вошел в топ-10 рейтинга от BWAA.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
boxingscene.com

Сразу два украинца оказались среди лучших в мире по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

Василий Ломаченко уже третий раз кряду занял первое место в рейтинге (обновляется раз в два месяца). 

Александр Усик, в свою очередь, став недавно абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, впервые попал в данный список, где оказался на восьмой позиции.

1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Геннадий Головкин
4. Майки Гарсия
5. Эррол Спенс
6. Наоя Иноуэ
7. Срисакет Сор Рунгвисаи
8. Александр Усик
9. Сауль Альварес
10. Энтони Джошуа

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик признан лучшим боксером месяца по версии WBA, а WBO решила наградить украинца особым званием.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик
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