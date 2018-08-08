Переключиться на мобильную версию

Мейвезер: Для Гарсии будет проще бой с Ломаченко, чем со Спенсом

Комментариев: 2
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выразил уважение Майки Гарсие.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший считает, что Василий Ломаченко будет для Майки Гарсии более легким соперником, чем Эррол Спенс.

"Надо уважать Майки хотя бы за то, что он хочет проверить себя в боях с лучшими соперниками. Спенс – хороший соперник, он силён и способен доставить серьезные неприятности на ринге. Но для Майки легче, чем бой с Эрролом, может оказаться поединок с Василием Ломаченко, которого проще отправить в нокдаун", – сказал Мейвезер-младший Fighthype.

Отметим, что все вышеупомянутые боксеры являются чемпионами мира в легком весе – Василий Ломаченко (WBA, легкий вес), Майки Гарсия (WBC и IBF, легкий вес), а Эррол Спенс (IBF полусредний вес).

Ранее тренер Майки Гарсии заявил, что организовать бой его подопечного против Василия Ломаченко – очень просто.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Флойд Мейвезер, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Эррол Спенс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.08.2018, 13:55
Оценка:  0
гость
Ну всем хорош Флойд, он и легенда в боксе, и суперчемпион, и бабломэн №1 среди спортсменов, но почему он при таких деньгах одевается, как старый ниггер из захолустья?
гость  (аноним)  08.08.2018, 13:21
Оценка:  0
гость
Мейвезер, наверно, ревностен к Ломаченко-славу делить не хочет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь