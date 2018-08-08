Мейвезер: Для Гарсии будет проще бой с Ломаченко, чем со Спенсом

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выразил уважение Майки Гарсие.

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший считает, что Василий Ломаченко будет для Майки Гарсии более легким соперником, чем Эррол Спенс.

"Надо уважать Майки хотя бы за то, что он хочет проверить себя в боях с лучшими соперниками. Спенс – хороший соперник, он силён и способен доставить серьезные неприятности на ринге. Но для Майки легче, чем бой с Эрролом, может оказаться поединок с Василием Ломаченко, которого проще отправить в нокдаун", – сказал Мейвезер-младший Fighthype.

Отметим, что все вышеупомянутые боксеры являются чемпионами мира в легком весе – Василий Ломаченко (WBA, легкий вес), Майки Гарсия (WBC и IBF, легкий вес), а Эррол Спенс (IBF полусредний вес).

Ранее тренер Майки Гарсии заявил, что организовать бой его подопечного против Василия Ломаченко – очень просто.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!