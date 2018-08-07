Украинский проспект следующий бой проведет в Москве
Арнольд Хегай проведет бой с ганским ветераном.
Следующий бой перспективного украинского боксера легчайшего веса Арнольда Хегая состоится в Москве, сообщает Luckypunch.net.
По информации источника, 19 августа в Москве 26-летний украинский боксер встретится с 39-летним ганцем Рэмми Игга. Бой пройдет Korston Club Hotel и будет рассчитан на 10 раундов.
Отметим, что 12 из 13 своих боев в профи-боксе Хегай провел в России, лишь последний поединок проведя в США.
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