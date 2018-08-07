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Украинский проспект следующий бой проведет в Москве

Комментариев: 4
Арнольд Хегай проведет бой с ганским ветераном.
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай

Следующий бой перспективного украинского боксера легчайшего веса Арнольда Хегая состоится в Москве, сообщает Luckypunch.net.

По информации источника, 19 августа в Москве 26-летний украинский боксер встретится с 39-летним ганцем Рэмми Игга. Бой пройдет Korston Club Hotel и будет рассчитан на 10 раундов.

Отметим, что 12 из 13 своих боев в профи-боксе Хегай провел в России, лишь последний поединок проведя в США.

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Теги: Арнольд Хегай, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.08.2018, 00:32
Оценка:  0
гость
украинцу
Ушлёпок! Шойгу тебе - истинный украинец!
украинец  (аноним)  07.08.2018, 23:59
Оценка:  0
украинец
русский
Придурок! Тебе в статье ясно написано, истинный украинец.
гость  (аноним)  07.08.2018, 23:48
Оценка:  0
гость
"Украинский проспект следующий бой проведет в Москве"
Вы там че, в гавно?
русский  (аноним)  07.08.2018, 23:43
Оценка:  0
русский
По фото видно, что москвич.
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