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Фьюри: Кличко против меня выглядел не лучше, чем Сефери

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Тайсон Фьюри рассказал о своем будущем сопернике – Франческо Пьянете.
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Getty Images

Британец Тайсон Фьюри считает, что его следующий соперник Франческо Пьянета не такой уж и слабый, а также сравнил албанца Сефера Сефери с Владимиром Кличко.

"Я спарринговал с Пьянетой в Германии, когда у него было 26 побед и ни одного поражения. Он был крепок и силен, показав себя с наилучшей стороны.

Люди говорят, что это большой шаг вперед по сравнению с Сефери, и они могут говорить все, что хотят, но факт в том, что Сефери прошел всю дистанцию с действующим чемпионом мира Мануэлем Чарром. Да, он ужасно выглядел против меня, но это случалось со многими. Тот же Владимир Кличко против меня выглядел не намного лучше, чем Сефери, если быть до конца откровенным.

Сейчас Пьянета находится на расстоянии одной победы, чтобы вернуться в число лучших, а против меня все и всегда выходят во всеоружии. Они знают, что победа надо мной сродни выигрышу в лотерею", – приводит слова Тайсона ресурс BoxingScene.

Напомним, что Фьюри вернулся в ринг, после двух с половиной лет вне бокса, боем против Сефери Сефера и очень легко победил 39-летнего албанца. 

Добавим, что Владимир Кличко уступил Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года, проиграв единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Бой Уайлдер – Фьюри пройдет в ноябре в Лас-Вегасе.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко
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