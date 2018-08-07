Усик – феноменален, но Гассиев сделал из него непобедимого супермена – тренер Беллью
Тренер британца Тони Беллью Дэвид Колдуэл заявил, что у абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика есть слабые места и его можно победить.
"По моему мнению, единственный большой бой для Тони Белью, единственное испытание и мотивация – это бой с Усиком. Александр очень-очень хорош, но его можно победить. Он пропускает удары.
Гассиев был противником с таким стилем, при котором Усик засиял. Нужно это запомнить и принять к сведению. Усик – феноменален, не поймите меня неправильно, но Гассиев дал ему возможность выглядеть суперменом, бойцом, которого невозможно победить. Но это не так", – цитирует наставника vringe.com.
Напомним, что промоутер Беллью назвал ориентировочную дату, когда может состоятся бой Тони против Усика.
Ранее британец рассказал о своих преимуществах перед украинцем.
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