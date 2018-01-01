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Беллью: Бой с Усиком станет последним в моей карьере

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Британец настроен уйти красиво.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британский боксер Тони Беллью заявил, что если его следующим соперником станет Александр Усик, то это будет его последний поединок в карьере.

“Я могу с уверенностью сказать, что если я проведу поединок с Александром Усиком, то это будет мой последний бой в карьере. Это очень серьезный вызов и после него надо остановиться.

Однако, если следующий мой поединок будет против Тайсона Фьюри, то, думаю, я еще смогу выйти на ринг после этого. Я его побью, и это будет намного проще, чем с украинцем, так что у меня еще останется запал на следующий бой.

Может быть, я выйду после него другим человеком, но, заверяю вас, я выиграю. Не знаю как, не знаю когда это произойдет, но уверен, что сделаю это”,- приводит слова Беллью SkySports.

Недавно британец рассказал, за счет чего собирается победить Усика.

Напомним, что промоутер уже назвал возможную дату боя.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Тайсон Фьюри
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