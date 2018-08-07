Ковалев: Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою

Сергей Ковалев передумал завершать боксерскую карьеру.

Экс-чемпион в полутяжелом весе Сергей Ковалев передумал завершать боксерскую карьеру и намерен провести реванш против Элейдера Альвареса.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить своих фанатов за поддержку, оказанную мне до боя и после него. Это говорит о том, что вам на самом деле небезразлична моя карьера. Могу с уверенностью сказать, что завершать ее я не собираюсь.

Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою.

Думаю, это будет реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду сейчас придумывать отговорки – получилось так, как получилось", – обратился Ковалев к болельщикам через Instagram.

Напомним, что Ковалев был нокаутирован Альваресом в седьмом раунде. После боя россиянин сказал, что скорее всего завершит профессиональную карьеру.

Также тренер боксера заявил, что Ковалеву следует закончить карьеру.

Ранее сообщалось, у Ковалева есть 60 дней, чтобы принять решение о реванше с Альваресом.

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