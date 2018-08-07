Переключиться на мобильную версию

Ковалев: Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою

Комментариев: 2
Сергей Ковалев передумал завершать боксерскую карьеру.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Экс-чемпион в полутяжелом весе Сергей Ковалев передумал завершать боксерскую карьеру и намерен провести реванш против Элейдера Альвареса.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить своих фанатов за поддержку, оказанную мне до боя и после него. Это говорит о том, что вам на самом деле небезразлична моя карьера. Могу с уверенностью сказать, что завершать ее я не собираюсь.

Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою.

Думаю, это будет реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду сейчас придумывать отговорки – получилось так, как получилось", – обратился Ковалев к болельщикам через Instagram.

Напомним, что Ковалев был нокаутирован Альваресом в седьмом раунде. После боя россиянин сказал, что скорее всего завершит профессиональную карьеру.

Также тренер боксера заявил, что Ковалеву следует закончить карьеру

Ранее сообщалось, у Ковалева есть 60 дней, чтобы принять решение о реванше с Альваресом.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
ВоблаВологда  (аноним)  07.08.2018, 13:46
Оценка:  0
ВоблаВологда
Самый упертый вид барана-кацап)))). Отмудохали, а оно, как Ванька-встанька, опять, в очередной раз лезет за пиздюлинами))
петенька  (аноним)  07.08.2018, 13:32
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь