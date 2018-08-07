Ковалев: Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою
Экс-чемпион в полутяжелом весе Сергей Ковалев передумал завершать боксерскую карьеру и намерен провести реванш против Элейдера Альвареса.
"В первую очередь хотел бы поблагодарить своих фанатов за поддержку, оказанную мне до боя и после него. Это говорит о том, что вам на самом деле небезразлична моя карьера. Могу с уверенностью сказать, что завершать ее я не собираюсь.
Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою.
Думаю, это будет реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду сейчас придумывать отговорки – получилось так, как получилось", – обратился Ковалев к болельщикам через Instagram.
Напомним, что Ковалев был нокаутирован Альваресом в седьмом раунде. После боя россиянин сказал, что скорее всего завершит профессиональную карьеру.
Также тренер боксера заявил, что Ковалеву следует закончить карьеру.
Ранее сообщалось, у Ковалева есть 60 дней, чтобы принять решение о реванше с Альваресом.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил