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Ковалев может победить любого в полутяжелом весе – глава WBO

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Франциско Валькарсел прокомментировал исход боя Ковалев – Альварес.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел не считает, что Сергею Ковалеву стоит завершать карьеру после поражения от Элейдера Альвареса.

"Ковалев дрался с сильным соперником, но его превзошли. Сергей может вернуться и снова стать чемпионом. Он находится не на пике и сейчас показывает процентов 75 от того, что показывал раньше. Но Ковалёв может победить любого в полутяжёлом весе", – приводит слова главы WBO Р-Спорт.

Напомним, Сергей Ковалев потерпел поражение нокаутом от Элейдера Альвареса и потерял чемпионский пояс WBO.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, WBO, Франциско Валькарсел
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  07.08.2018, 12:23
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Да, но это теоретически. А на практике Сережа уверенно падает. Его превосходят... И шо делать ? Продолжать падать, как Майк Тайсон, на закате своей карьеры, когда уже не "железного" избивали мешки.... Нужно завязывать)))).
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