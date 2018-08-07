Ковалев может победить любого в полутяжелом весе – глава WBO

Франциско Валькарсел прокомментировал исход боя Ковалев – Альварес.

Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел не считает, что Сергею Ковалеву стоит завершать карьеру после поражения от Элейдера Альвареса.

"Ковалев дрался с сильным соперником, но его превзошли. Сергей может вернуться и снова стать чемпионом. Он находится не на пике и сейчас показывает процентов 75 от того, что показывал раньше. Но Ковалёв может победить любого в полутяжёлом весе", – приводит слова главы WBO Р-Спорт.

Напомним, Сергей Ковалев потерпел поражение нокаутом от Элейдера Альвареса и потерял чемпионский пояс WBO.

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