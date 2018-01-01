Уайлдер: Бой с Поветкиным будет трудным для Джошуа

Американец – о предстоящем поединке между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что бой с Александром Поветкиным не станет легким для Энтони Джошуа.

"Я думаю, что бой с Поветкиным будет трудным для Энтони Джошуа. Поветкин – хороший боксер, я правда так думаю. Думаю, что он очень умный боксер в ринге. Да, у него есть проблемы с высокими соперниками, но он умен. И если он получит возможность, то он воспользуется ею и сделает все для этого", – цитирует американца BoxingScene.

Напомним, поединок Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Оба спортсмена в последний раз выходили на ринг в рамках одного вечера бокса – Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, а Александр Поветкин – Дэвида Прайса.

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