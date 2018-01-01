Уайлдер: Джошуа, вероятно, думает обо мне даже во сне

Так же американец считает, что бой с Поветкиным будет необычайно сложным для британца.

Американский чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

“Думаю, это будет действительно тяжелый бой для Джошуа. Я считаю, что Поветкин очень сильный боец. Он умен и очень опытен. Да, у него есть некоторые проблему в поединках против высоких соперников, но он умеет ждать свой шанс. Как только он его получит, он выбьет тебя из равновесия.

Одной из главных проблем для Джошуа станет его ментальная готовность. У него в голове сейчас столько всего происходит. Он главная звезда Англии и это очень мешает. Куда бы он не пошел, ему везде упоминают мое имя. Он не сможет от меня отделаться. Возможно, Джошуа думает обо мне даже во сне. Со всех уголков он слышит: “Когда ты будешь драться с Уайлдером?”, Дерись с Уайлдером, слабак”.

Думаю, это сильно повлияет на него и значительно усложнит его задачу”,- цитирует Уайлдера BoxingScene.

Недавно Деонтей Уайлдер заявил, что бой с Фьюри – круче, чем с Джошуа.

Напомним, что если Джошуа сможет одержать победу в поединке с Поветкиным, то у него будет право отложить защиту поясов до 2020 года.

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