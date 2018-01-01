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Красюк: Бой Усик - Джошуа войдет в историю

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Промоутер сравнил потенциальную встречу с противостоянием Али и Фрейзера.
Александр Красюк
Александр Красюк
xsport.ua

Промоутер украинского боксера Александра Усика рассказал о потенциальном поединке его клиента против британца Энтони Джошуа.

“О поединке Усик – Джошуа еще рано говорить, ведь нам еще много чего предстоит сделать, перед тем как этот бой станет возможен, однако такое событие однозначно войдет в историю.

Два Олимпийских чемпиона 2012 года, два унифицированных чемпиона, две харизматичные личности, которые сойдутся в бою за мировое признание. Что может быть лучше? Люди запомнят этот поединок, как Али – Фрейзер или же Тайсон – Холифилд”,- цитирует Красюка BoxingScene.

Напомним, что Усик получил звание “суперчемпиона” от WBO и сможет стать претендентом на бой с Джошуа сразу же после перехода в супертяжи. Однако, WBO наделила британца тем же статусом, поэтому, в случае победы над Поветкиным, он сможет отложить защиту поясов до 2020 года.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик
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