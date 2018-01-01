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Легендарный Мэнни Пакьяо приедет в Киев

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Филиппинский боксер посетит Конгресс WBC.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинец, первый и на данный момент единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, а также единственный пятикратный линейный чемпион в пяти весах, один из лучших бойцов в истории профессионального бокса Мэнни Пакьяо подтвердил свое участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве. Об этом украинскому оргкомитету конвенции рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. А также потенциальный соперник нашего Александра Усика - британец Тони Белью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.  

Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал «Вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.  

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Теги: Мэнни Пакьяо, бокс, WBC
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