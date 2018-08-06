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У Ковалева есть 60 дней, чтобы принять решение о реванше с Альваресом

Комментариев: 1
У российского боксера почти 2 месяца на раздумья.
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес
twitter.com/HBOboxing

Стали известны подробности пункта в контракте на бой между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом касательно возможного реванша.

Этот пункт предусматривает возможность команды Ковалева в случае поражения попросить немедленный реванш у Альвареса. У стороны российского боксера есть 60 дней, чтобы активировать этот пункт контракта.

Если Ковалев решит еще раз сразиться с Альваресом, то их второй бой состоится в Канаде не позже декабря 2018 года.

Ранее о реванше говорила промоутер Ковалева Кэти Дува, при этом тренер Сергея Ковалева считает, что ему нужно заканчивать карьеру.

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.08.2018, 10:06
Оценка:  0
гость
Просто Ковалев уже наелся бокса... У него пропала мотивация... как говорится не хочеш срать - не мучай жопу!
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