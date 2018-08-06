У Ковалева есть 60 дней, чтобы принять решение о реванше с Альваресом

У российского боксера почти 2 месяца на раздумья.

Стали известны подробности пункта в контракте на бой между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом касательно возможного реванша.

Этот пункт предусматривает возможность команды Ковалева в случае поражения попросить немедленный реванш у Альвареса. У стороны российского боксера есть 60 дней, чтобы активировать этот пункт контракта.

Если Ковалев решит еще раз сразиться с Альваресом, то их второй бой состоится в Канаде не позже декабря 2018 года.

Ранее о реванше говорила промоутер Ковалева Кэти Дува, при этом тренер Сергея Ковалева считает, что ему нужно заканчивать карьеру.

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

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