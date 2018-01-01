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Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя

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Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
Олег Батрак, iSport.ua

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Белью, сообщил последние новости переговоров о бое его подопечного против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

В комментарии IFL TV заявил, что поединок Усик – Беллью может состояться 10 ноября. Эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.

Ранее Александр Красюк рассказал, почему следующий бой Александра Усика не состоится в Украине.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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