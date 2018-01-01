Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя
Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны.
Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Белью, сообщил последние новости переговоров о бое его подопечного против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
В комментарии IFL TV заявил, что поединок Усик – Беллью может состояться 10 ноября. Эта дата устраивает обе стороны.
"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.
Ранее Александр Красюк рассказал, почему следующий бой Александра Усика не состоится в Украине.
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