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Сиренко вместо лагеря Поветкина может отправиться к Джошуа

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Тренер украинского боксера выдал новую информацию.
Влад Сиренко (слева)
Влад Сиренко (слева)

На прошлой неделе американский тренер Джеймс Али Башир заявил, что его украинский подопечный Владислав Сиренко будет помогать россиянину Александру Поветкину в его подготовке к бою с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа.

Впрочем, почти сразу Сиренко опроверг эту информацию, а теперь Башир рассказал британскому журналисту Инграму Джонсу уже новую информацию, якобы теперь Сиренко должен отправиться в лагерь Джошуа - сейчас согласовываются последние вопросы.

Напомним, что бой Энтони Джошуа с Александром Поветкиным состоится 22 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что спарринг-партнером Джошуа станет Владимир Кличко.

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Теги: Владислав Сиренко, бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа
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