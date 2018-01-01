Сиренко вместо лагеря Поветкина может отправиться к Джошуа

Тренер украинского боксера выдал новую информацию.

На прошлой неделе американский тренер Джеймс Али Башир заявил, что его украинский подопечный Владислав Сиренко будет помогать россиянину Александру Поветкину в его подготовке к бою с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа.

Впрочем, почти сразу Сиренко опроверг эту информацию, а теперь Башир рассказал британскому журналисту Инграму Джонсу уже новую информацию, якобы теперь Сиренко должен отправиться в лагерь Джошуа - сейчас согласовываются последние вопросы.

Напомним, что бой Энтони Джошуа с Александром Поветкиным состоится 22 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что спарринг-партнером Джошуа станет Владимир Кличко.

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