Boxrec: Альварес лучший боксер дивизиона, Гвоздик сразу за Ковалевым

Украинец Александр Гвоздик входит в десятку лучших боксером полутяжелого веса в мире.

Колумбийский боксер Элейдер Альварес вышел на первое место в мировом рейтинге портала Boxrec.com среди боксеров полутяжелого веса.

Ковалев, после поражения от Альвареса, со второго опустился на пятое место перед нашим Александром Гвоздиком. Ближайший соперник украинца чемпион WBC Адонис Стивенсон занял второе место.

Лучшие боксеры полутяжелого веса по версии Boxrec.com

1. Элейдер Альварес

2. Адонис Стивенсон

3. Баду Джек

4. Дмитрий Бивол

5. Сергей Ковалев

6. Александр Гвоздик

7. Джо Смит-младший

8. Маркус Браун

9. Артур Бетербиев

10. Салливан Баррера

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

Ранее сообщалось, что на момент остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, чем Альварес.

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