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Тренер Ковалева: Реванша не будет, Серега должен бросать бокс

Комментариев: 2
Аброр Турсунпулатов считает, что россиянина подвело его здоровье.
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Аброр Турсунпулатов, который готовил уже экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева к бою против колумбийца Элейдера Альвареса, считает, что россиянину пора заканчивать карьеру.

"Реванша не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру", — заявил наставник.

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

Ранее сообщалось, что на момент остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, чем Альварес.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.08.2018, 16:05
Оценка:  0
гость
ну бывает... Ковалеву нужно было заканчивать после уорда... хотя чего там еще пару боев провел деньжат на пенсию накопил
Жека  (аноним)  05.08.2018, 15:35
Оценка:  0
Жека
Вата лезет из ушей,
В голове полтыщи вшей.
Гонят все его взашей:
"Россиянин, меньше пей!"
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