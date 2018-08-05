Тренер Ковалева: Реванша не будет, Серега должен бросать бокс

Аброр Турсунпулатов считает, что россиянина подвело его здоровье.

Аброр Турсунпулатов, который готовил уже экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева к бою против колумбийца Элейдера Альвареса, считает, что россиянину пора заканчивать карьеру.

"Реванша не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру", — заявил наставник.

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

Ранее сообщалось, что на момент остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, чем Альварес.

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