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Альварес: В ходе боя Ковалев замедлился, а его удары не были мощными

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Элейдер Альварес рассказал о своей победе над Сергеем Ковалевым.
Элейдер Альварес против Сергей Ковалева
Элейдер Альварес против Сергей Ковалева
Getty Images

Новоиспеченный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдер Альварес прокомментировал свою победу нокаутом над россиянином Сергеем Ковалевым.

"Даже не могу передать своих чувств. Я хотел показать ему, что я очень силен, что у меня крепкий подбородок и готовность к большим победам. В ходе боя Ковалев замедлился, и его удары уже не были такими мощными, как в первых раундах. Что касается решающих атак, я оттачивал эти удары на тренировках", – цитирует Альвареса издание BoxingScene.

Добавим, что до момента остановки Ковалев выбросил больше ударов, нежели Альварес. Однако процент попаданий у кубинца был выше.

После боя Ковалев обратился к фанатам, заявив, что пришло время вешать перчатки.

Смотрите также видео нокаута боя Ковалев – Альварес.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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петенька  (аноним)  05.08.2018, 13:42
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