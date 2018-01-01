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Бивол и Альварес готовы провести объединительный бой

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Чемпионы WBO и WBA могут провести объединительный поединок.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол после вечера бокса в Атлантик-Сити признался, что хотел бы провести объединительный поединок с новоиспеченным чемпионом по версии WBO Элейдером Альваресом.

"До боя Ковалева с Альваресом моя команда вела переговоры с представителями Сергея относительно объединительного боя. Я и сейчас хочу объединительный поединок.

Мне очень-очень жаль, что мой соотечественник сегодня проиграл и пояс уехал из России. Но я настаиваю на своем, я хотел бои с лучшими боксерами, хочу и сейчас. С радостью приму бой с Альваресом", – сказал Бивол на пресс-конференции.

На вопрос, готов ли Альварес встретиться с Биволом, он ответил: "Я готов встретиться с сильнейшими боксерами мира в своей категории. Я ждал этого пять лет. Готов встретиться на ринге с любым соперником".

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

В этот же вечер Бивол легко защитил титул в бою с Чилембой.

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Теги: Дмитрий Бивол, Элейдер Альварес, бокс
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