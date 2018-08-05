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Промоутер: В контракте Ковалева с Альваресом есть пункт о реванше

Комментариев: 2
Кэти Дува уверена, что Ковалев проиграл не из-за возраста.
Сергей Ковалев и Элейдер Альварес
Сергей Ковалев и Элейдер Альварес

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что не считает причиной поражения своего клиента возраст, а также упомянула, что в контракте на бой значится пункт о реванше.

"Не думаю, что Сергей постарел. Он доминировал на протяжении шести раундов. Это не было похоже на работу постаревшего боксёра. Он пропустил отличный удар, Альварес показал отличный тайминг, такое случается.

Знаю, что Ковалев сможет победить в реванше, так что посмотрим как все продолжится. В его контракте на бой с Альваресом прописан пункт о праве на реванш", — сказала Дува в интервью YouTube-каналу Fighthype.

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

Ранее сообщалось, что на момент остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, чем Альварес.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.08.2018, 14:07
Оценка:  0
гость
13:16 Слова Сергея сразу после боя о завершении карьеры - всего лишь эмоции. Тем более чайник на МРТ надо проверить, а там видно будет. Но по любому, уверенность после триллеров с Уордом он потерял и ему надо хорошо подумать шо делать дальше.
ВоблаВологда  (аноним)  05.08.2018, 13:16
Оценка:  0
ВоблаВологда
Уверен, Сергей уже сбитый летчик((((.
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