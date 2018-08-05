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Ковалев: Видимо, пришло время вешать перчатки

Комментариев: 2
Сергей Ковалев проиграл нокаутом в седьмом раунде Элейдеру Альваресу.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Сергей Ковалев после поражения от Элейдера Альвареса обратился к фанатам посредством Instagram, где заявил, что скорее всего завершит карьеру.

"У меня все хорошо. Сейчас нужно провериться, МРТ сделать, все эти мероприятия после таких непредвиденных ситуаций. Пропустил "плюшечку", не смог собраться, видимо, подустал, пришло время вешать перчатки, передавать опыт другим путем. Спасибо за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что разочаровал кого-то. Это бокс, всякое бывает. Посмотрим, не буду делать поспешных выводов. Пройдет время, и приму решение, что делать дальше", – сказал россиянин.

Напомним, что Альварес отправил Ковалева в нокаут в седьмом раунде, и таким образом, выиграв титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

Кроме того, все подробности вечера бокса в Лос-Анджелес вы можете прочесть в нашем онлайне.

Ранее сообщалось, что на момент остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, чем Альварес.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.08.2018, 12:03
Оценка:  -2
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